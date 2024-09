Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck - Fotofahndung

Essen (ots)

45279 E.-Freisenbruch: Am 21. März dieses Jahres (zwischen 11:45 und 13 Uhr) drangen zwei Einbrecher in ein Haus am Sachsenring ein - die Polizei sucht nun mit Fotos nach einem der Tatverdächtigen.

Die Überwachungskamera zeigt, wie einer der Männer zunächst mehrfach an der Haustür klingelt und das Grundstück wieder verlässt, um kurze Zeit später mit einem Komplizen zurückzukehren. Die beiden Männer hebelten anschließend die Terassentür auf und durchwühlten das Haus. Mitsamt ihrer Beute, Schmuck und Bargeld, flohen sie anschließend.

Mit folgenden Bildern suchen wir über unser Fahndungsportal nach einem der Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndung/145489

Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell