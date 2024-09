Polizei Essen

POL-E: Essen: 37-Jähriger wählt denkbar ungünstigen Ort für Fahrraddiebstahl

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Mittwochvormittag (4. September) versuchte ein 37-Jähriger Essener ein Fahrrad zu stehlen, indem er ein Fahrradschloss mit einem Winkelschleifer öffnete. Da er sich jedoch vor dem Parkplatz der Polizeiwache befand, endete die Aktion statt mit einem neuen Fahrrad mit einem Strafverfahren.

Gegen 10:45 Uhr entdeckten Beamte der Einsatzhundertschaft gegenüber der Polizeiwache am III. Hagen verdächtigen Funkenflug. Ein Mann stand gegenüber an der Straße Am Waldthausenpark und öffnete gerade erfolgreich das erste Fahrradschloss des doppelt befestigten Fahrrades. Noch bevor er das zweite Schloss öffnen konnte, standen die Beamten bereits neben ihm und identifizierten ihn als einen 37-jährigen Essener (polnisch).

Neben einem Winkelschleifer und einem Akkubohrer stellten die Polizisten weiteres Werkzeug sowie mutmaßliche Amphetamine sicher.

Die Ermittlungsgruppe Fahrrad ermittelt nun gegen den 37-Jährigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. /RB

