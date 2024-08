POL-OH: Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit verletzter Person in Ehrenberg Am Mittwochmorgen kam es gegen 07:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 278 in Ehrenberg (Rhön). Dabei befuhr eine 18-Jährige aus Wüstensachsen die B 278 von Wüstensachsen kommend in Fahrtrichtung Bischofsheim. Auf Höhe des Salzrinnenhofs geriet die Fahrzeugführerin in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ca. 100 m ...

mehr