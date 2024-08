Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person in Ehrenberg

Am Mittwochmorgen kam es gegen 07:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 278 in Ehrenberg (Rhön). Dabei befuhr eine 18-Jährige aus Wüstensachsen die B 278 von Wüstensachsen kommend in Fahrtrichtung Bischofsheim. Auf Höhe des Salzrinnenhofs geriet die Fahrzeugführerin in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ca. 100 m weiter durch den Straßengraben, bis das Fahrzeug mit einem Hinweisschild und einem Betondurchlass kollidierte. Infolge der Kollision überschlug sich das Fahrzeug und landete auf der Beifahrerseite in der angrenzenden Wiese.

Die 18- jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen und wurde für weitere ambulante Behandlungen ins Fuldaer Klinikum verbracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, wobei sich die Schadenshöhe insgesamt im hohen vierstelligen Bereich beziffert.

Polizei Hilders, Röder, PK-A

