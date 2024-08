Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (16.08.), gegen 8 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines Seat Leon aus Wildeck die Kolpingstraße aus Richtung Hohe Luft kommend in Richtung Aqua-Fit auf dem Linksabbiegerfahrstreifen und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach links auf die B 62 auffahren. Ein 73-jähriger Fahrer eines BMW aus Bad Hersfeld fuhr zeitgleich in entgegengesetzter Richtung. Aus noch unbekannter Ursache kollidierte der Fahrer aus Wildeck mit dem BMW. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Zwischen Freitag (16.08.), gegen 18 Uhr und Samstag (17.08.), gegen 9:30 Uhr, beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Heinrich-v.-Stephan-Straße eine Laterne und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Freitag (16.08.), gegen 17:45 Uhr bis Samstag (17.08.), gegen 18:30 Uhr, parkte ein 32-jähriger Fahrer eines BMW aus Schwabach in der Straße "Alter Kirchweg" auf einer zum Parken gekennzeichnete Fläche seitlich am Fahrbahnrand. Am nächsten Tag stellte er Beschädigungen an der vorderen Stoßstange, am Scheinwerfer sowie am Kotflügel der Fahrerseite fest. Der Verursacher hatte sich mit seinem Pkw, bei dem es sich möglicherweise um ein rotes Fahrzeug gehandelt hat, unerlaubt entfernt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Samstag (17.08.), zwischen 17:20 Uhr bis 18:15 Uhr, parkte eine 72-jährige Fahrerin eines Seat Arona aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Heinrich-v.-Stephan-Straße. Später stellte sie eine Delle an ihrem Kofferraum fest. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall

Heringen. Am Montag (19.08.), gegen 14:15 Uhr, befuhr eine 70-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen die Leimbacher Straße aus Richtung Heringen kommend in Fahrtrichtung Leimbach. Kurz vor dem Ortsausgang kam die Fahrerin aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Baum. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Auffahrunfall

Alheim-Heinebach. Am Montag (19.08.), gegen 21.10 Uhr, befuhren eine Opel-Astra-Fahrerin aus Alheim und ein BMW-Fahrer aus Bebra die B 83 aus Richtung Morschen kommend in Richtung Rotenburg. Die Astra-Fahrerin beabsichtigte nach derzeitigen Informationen nach links in die Borngasse einzubiegen und musste in diesem Zusammenhang verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende BMW-Fahrer nahm den stehenden Pkw vermutlich zu spät wahr und fuhr auf. Es entstand Gesamtschaden von circa 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Im Zeitraum von Samstag (17.08.), gegen 18 Uhr, bis Montag (19.08.), gegen 8 Uhr, parkte eine Rotenburgerin ihren grauen Opel-Corsa ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Poststraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an der hinteren Stoßstange im Bereich der rechten Fahrzeugseite fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg

