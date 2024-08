Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mülltonnenbrand - Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Lauterbach (ots)

Am Dienstag (20.08.), um 21.45 Uhr, kam es in der Straße "Hinter dem Spittel" in Lauterbach zu einem Mülltonnenbrand:

Nachdem der Brand durch die Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreises gemeldet wurde, nahm eine Streife der Polizeistation Lauterbach umgehend vor Ort die Ermittlungen zum Sachverhalt auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass ein Mann aus Lauterbach seinen Aschenbecher in der Mülltonne ausleerte. Kurze Zeit später fing die Mülltonne Feuer und brannte vollständig ab. Eine weitere Mülltonne wurde beschädigt. Ebenso wurde die Fassade des benachbarten Mehrfamilienhauses leicht beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 500,-EUR. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen. Die Ermittlungen, in die auch die Kriminalpolizei eingebunden ist, werden in alle Richtungen fortgesetzt. Aufgrund der Gesamtumstände liegt jedoch aktuell der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung nahe.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach, Lischewski, POK´in

