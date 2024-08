Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen gesucht: Pkw in Brand gesetzt - Sachbeschädigung - usweisdokumente gestohlen - Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zeugen gesucht: Pkw in Brand gesetzt

Niederaula. Am frühen Dienstagmorgen (20.08.) kam es auf einem Parkplatz in der Industriestraße zum Brand eines schwarzen Volvo.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen näherte sich gegen 3 Uhr eine bislang unbekannte Person dem Fahrzeug. Kurz darauf stand der Pkw in Vollbrand. Diese Person verließ den Parkplatz wenig später fußläufig.

Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand zeitnah ablöschen. Durch die Hitzeentwicklung sowie die Flammen wurden jedoch fünf weitere Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Wie genau es zu dem Brand kam, ist momentan noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zum aktuellem Zeitpunkt ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit von Brandstiftung auszugehen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Montag (19.08.) das Verdeck eines schwarzen BMW Cabriolet und verursachten hierdurch etwa 1.500 Euro Sachschaden. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße "Am Markt". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ausweisdokumente gestohlen

Bad Hersfeld. In einem unbeobachteten Moment stahlen Unbekannte am Freitag (12.07.), zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, in der Breitenstraße zwei Ausweisdokumente. Nach aktuellem Kenntnisstand waren die Ausweise zur Tatzeit vorübergehend auf einem Kinderwagen abgelegt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Montagabend (19.08.), gegen 22.40 Uhr, verletzten Unbekannte einen 38-jährigen Mann aus Bad Hersfeld leicht. Nach momentanen Informationen war der Bad Hersfelder gerade fußläufig zwischen der Straße "Am Steffen" und der Gotzbertstraße unterwegs, als ihm mehrere bislang unbekannte Personen entgegenkamen. Plötzlich habe ein Täter ihn mit einem noch unbekannten Gegenstand am Kopf getroffen. Die Personengruppe habe sich anschließend entfernt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell