POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden am 16.08.24 in der Löbergasse 3 in Alsfeld vor dem dortigen REWE-Markt

Osthessen (ots) - Verkehrsmitteilungen für die drei osthessischen Landkreise FD Verkehrsunfall mit zwei Pkw und hohem Sachschaden Hünfeld. Am Samstag (17.08.), gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Mann aus Fulda mit seinem SUV die Fuldaer Straße in Fahrtrichtung Hersfelder Straße. In Höhe eines Getränkemarktes kam er aus nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine ...

