POL-OH: Kennzeichendiebstahl-Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus-Fahrradzubehör gestohlen-Wohnungseinbruch-Baucontainer aufgebrochen-E-Scooter gestohlen

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Das hintere amtliche Kennzeichen HEF-S 550 eines roten Mercedes C180 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (16.08.). Im Tatzeitraum stand der Pkw auf einem Parkplatz in der Gilfershäuser Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Friedlos. Eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Hersfelder Straße warfen Unbekannte zwischen Dienstag (13.08.) und Samstag (17.08.) ein. Nach aktuellem Kenntnisstand betraten die Täter das Gebäude jedoch nicht. Sie verursachten etwa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrradzubehör gestohlen

Bad Hersfeld. Einen Bordcomputer sowie eine Lichtkontrolleinheit der Marke Bosch stahlen Unbekannte am Freitag (16.08.), zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr, von einem grauen Pedelec des Herstellers Cube, Modell Kathmandu Hybrid SLT750. Die gestohlenen Gegenstände haben einen Gesamtwert von rund 300 Euro. Zur Tatzeit stand das Zweirad auf einem Grundstück in der Schlosserstraße im Stadtteil Hohe Luft. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Obersuhl. Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Rüschen" wurde zwischen Samstag (10.08.) und Samstag (17.08.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gelangten die Einbrecher auf noch unbekannte Art und Weise in die Räumlichkeiten, aus denen sie Bargeld und eine Festplatte der Marke Toshiba von noch unklarem Gesamtwert stahlen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Sie verursachten geringen Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baucontainer aufgebrochen

Friedewald. Insgesamt zwei Baucontainer im Bereich einer Baustelle an der B62 brachen Unbekannte gewaltsam auf und stahlen daraus eine noch unbekannte Anzahl an Werkzeugen. Die Einbrüche wurden am Sonntagmittag (18.08.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Bad Hersfeld. Einen E-Scooter der Marke Segway im Wert von circa 840 Euro stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (17.08.), gegen 23.30 Uhr und Sonntagmorgen (18.08.), gegen 1 Uhr. Nach momentanen Informationen war das Elektrokleinstfahrzeug im Tatzeitraum mit einem Schloss an einem Fahrradständer in der Breitenstraße gesichert gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

