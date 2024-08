POL-BO: Motorradfahrer (24) nach Sturz im Krankenhaus

Bochum (ots) - Eine 83-jährige Bochumerin ist am Dienstag, 13. August, mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Pkw kollidiert. Sie erlitt leichte Verletzungen. Gegen 12.50 Uhr war die Seniorin nach derzeitigem Kenntnisstand mit ihrem Wagen auf der Parkstraße in Bochum in Fahrtrichtung ...

mehr