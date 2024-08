Polizei Bochum

POL-BO: 47-Jähriger mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Herne, Bottrop (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und Polizei Bochum

Ein 47-Jähriger aus Bottrop ist nach einem Besuch der Cranger Kirmes mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittler fahnden nach fünf jungen Männern und bitten um Zeugenhinweise.

Die Tat ereignete sich am frühen Samstagmorgen, 10. August, gegen 2.20 Uhr. Der 47-Jährige war gerade mit seinen Kindern und seiner Lebensgefährtin auf dem Rückweg zum Auto, als es an der Ampel Dorstener Straße, Ecke am Wananas zum Streit mit fünf jungen Männern kam. Nach aktuellem Stand erlitt der Bottroper unvermittelt einen Messerstich in den Rücken. Anschließend flüchtete die Gruppe über die Dorstener Straße in Richtung Berliner Straße.

Der 47-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand keine.

Der Angreifer wird beschrieben als männlich, 20-22 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, mit rötlich-blonden, lockigen Haaren, laut Zeugenaussagen "südländisches" Aussehen. Er trug ein Basecap und war grau-schwarz gekleidet.

Seine vier Begleiter werden ebenfalls als "Südländer" im gleichen Alter beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet und trugen augenscheinlich Markenklamotten, einige von ihnen trugen Hip-Bags (Hüfttaschen). Einer hatte schwarze, nach hinten gegelte, schulterlange Haare, ein anderer trug eine auffällige lange Kette mit einem künstlerisch gestalteten Kreuz daran. Alle sprachen gutes Deutsch mit Akzent.

Die Polizei hat eine Mordkommission unter Sachleitung von Staatsanwalt Hagemann eingerichtet und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4106 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

