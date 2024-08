Polizei Bochum

POL-BO: Nach Unfall in Witten: Radfahrer schlägt Fußgänger (15) und flüchtet - Zeugen gesucht

Witten (ots)

Die Polizei sucht einen noch unbekannten Radfahrer, der am Sonntagabend, 11. August, in Witten einen Fußgänger (15) angefahren und diesem anschließend ins Gesicht geschlagen haben soll. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 18.30 Uhr sei der 15-jährige Wittener mit einem Freund (14, aus Witten) zu Fuß auf dem Gehweg der Wittener Straße in Richtung Herbeder Straße unterwegs gewesen. In Höhe eines Kreisverkehrs an der Kreuzung zur Vormholzer Straße sei den beiden Jungen auf dem Gehweg ein Radfahrer entgegengekommen und auf sie zugefahren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der 15-Jährige einen Schritt zur Seite machen müssen - dennoch touchierte das Fahrrad den Jugendlichen. Unmittelbar nach dem Unfall habe der Radfahrer angehalten und dem 15-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Er habe den beiden Wittenern seinen Mittelfinger gezeigt und sei davongefahren.

Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem Fahrradfahrer handele es sich um einen etwa 170 bis 180 cm großen Mann im Alter von 50 bis 60 Jahren. Er habe kurze graue Haare, sei mit einer blauen Jeanshose, einem silbernen Helm sowie einem Strickpullover bekleidet gewesen und mit einem Rennrad gefahren.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?

Die Polizei bittet den beteiligten Radfahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell