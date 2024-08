Polizei Bochum

POL-BO: Hernerin entdeckt Einbrecher auf dem Balkon - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Eine Hernerin (36) hat am Freitagabend, 9. August, einen mutmaßlichen Einbrecher auf ihrem Balkon ertappt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21 Uhr hörte die Wohnungsinhaberin verdächtige Geräusche auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Wilhelmstraße im Stadtteil Wanne. Als sie nachsah, entdeckte sie einen unbekannten Mann an der gekippten Balkontür. Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: "südländisches Aussehen", ca. 1,75 m groß, Vollbart, weißes T-Shirt, weiße Kappe.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell