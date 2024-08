POL-BO: Ungeklärter Todesfall in Herne: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots) - Nach einem Einbruch in ein Altenheim an der Gerberstraße in Bochum sucht die Polizei Zeugen. In den frühen Morgenstunden des 11. August (Sonntag) gegen 3.10 Uhr hatte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Pflegebüros verschafft. Als ein Mitarbeiter (49, aus Bochum) durch Geräusche auf den Einbrecher aufmerksam wurde, flüchtete dieser über den Hinterhof. Ob er etwas ...

mehr