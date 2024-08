POL-BO: Unfallflucht in Witten: Mofafahrerin (16) wird leicht verletzt, Autofahrerin flüchtet

Witten (ots) - Eine 74-jährige Radfahrerin ist bei einem Alleinunfall am Sonntagnachmittag, 11. August, in Witten schwer verletzt worden. Gegen 16 Uhr fuhr die 74-jährige Wuppertalerin mit ihrem Fahrrad auf der Straße Ruhrtal in Richtung Herbeder Straße. Nach eigenen Angaben sei sie in Höhe der Hausnummer 5 mit ihrem Rad gegen den Bordstein gekommen und habe ...

