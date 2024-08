Polizei Bochum

POL-BO: Von der Fahrbahn abgekommen: Autofahrerin (83) wird leicht verletzt, rund 9.000 Euro Sachschaden

Bochum (ots)

Eine 83-jährige Bochumerin ist am Dienstag, 13. August, mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Pkw kollidiert. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 12.50 Uhr war die Seniorin nach derzeitigem Kenntnisstand mit ihrem Wagen auf der Parkstraße in Bochum in Fahrtrichtung Aschenbruch unterwegs. In Höhe der Parkstraße 18 verlor sie, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Die 83-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug der Bochumerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeibeamte schätzten den Gesamtschaden auf rund 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell