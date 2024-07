Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240710-1: Geld aus Wohnhaus entwendet - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kriminalbeamte haben Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei Unbekannten. Ihnen wird vorgeworfen am Dienstagmittag (9. Juli) durch einen Garten in ein Haus in Wesseling gelangt zu sein und Geld entwendet zu haben. Der verdächtige Mann und die verdächtige Frau sollen zwischen 40 und 45 Jahre alt gewesen sein. Er sei schlank 170 Zentimeter groß und habe kurze Haare. Die Frau soll kräftig und etwa 165 Zentimeter groß sein. Sie habe dunkle Haare, die zu einer Bobfrisur geschnitten sind. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen die Tatverdächtigen gegen 12 Uhr in den umfriedeten Garten an der Oppelner Straße eingedrungen sein und die Wohnräume über die Terrasse des Hauses betreten haben. Dann seien sie durch die Hauseingangstür geflüchtet. Durch das Schließen der Türe sei die Geschädigte auf die Verdächtigen aufmerksam geworden und rief die Polizei. Die Unbekannten entwendeten laut ersten Erkenntnissen Bargeld.

Die alarmierten Beamten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Sie sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (ko / sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell