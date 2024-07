Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240709-4: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots)

Kreuzungsbereich auf der L 183 in Höhe K6 derzeit teilweise gesperrt

Am Dienstagnachmittag (9. Juli) ist ein Motorradfahrer (65) bei einem Verkehrsunfall in Frechen schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich noch am Unfallort um den Zweiradfahrer und brachten ihn zur Weiterbehandlung in eine Klinik. Zwecks Verkehrsunfallaufnahme sperren Polizisten die betroffene Kreuzung derzeit teilweise ab.

Nach ersten Ermittlungen war der Motorradfahrer gegen 14.45 Uhr auf der Bonnstraße in Fahrtrichtung Pulheim unterwegs. Eine Zeugin soll zur Unfallzeit in Höhe des Frechener Wegs auf dem rechten der beiden Richtungsfahrspuren vor einer Rotlicht zeigenden Ampel gewartet haben. Nach Zeugenaussagen habe der Motorradfahrer das stehende Auto über die linke Geradeausspur überholt. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Kradfahrer und dem BMW eines Autofahrers (50), der aus dem Frechener Weg in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Gegenstand der bereits aufgenommenen Ermittlungen ist unter anderem die Frage, ob der 65-Jährige das für ihn geltende Rotlicht missachtete.

Der 50-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizisten haben bereits ein Abschleppunternehmen mit dem Abtransport der beiden Unfallfahrzeuge beauftragt. Nach derzeitiger Einschätzung wird die Unfallaufnahme noch bis etwa 16.30 Uhr dauern.

Aktuell nehmen die Uniformierten den Verkehrsunfall auf, sichern die Spuren am Einsatzort, sprechen mit den Zeugen und fertigen anschließend eine Verkehrsunfallanzeige. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell