Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der L3377 - Ortsdurchfahrt Dietershausen gesperrt - sieben verletzte Personen

Fulda (ots)

Dietershausen. Am Sonntag (18.08.) kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen in der Ortslage von Dietershausen. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Petersberg befuhr mit seinem Pkw Renault die L3258 aus Wisselsrod kommend in Richtung Weyhers. Neben dem Fahrer befanden sich noch drei Kinder (10 bis 14 Jahre) im Fahrzeug. Eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus Ebersburg befuhr mit ihrem Pkw Skoda die L3377 aus Dirlos kommend in Richtung Friesenhausen. Neben der Fahrerin befanden sich noch eine 60-jährige Beifahrerin sowie zwei Kinder (5 und 10 Jahre) im Fahrzeug. In der Ortslage Dietershausen, Kreuzungsbereich Hauptstraße/Wisselsroder Straße, missachtete der Fahrer des Pkw Renault die vorfahrtsberechtigte Fahrerin des Pkw Skoda. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Glücklicherweise stellte sich rasch heraus, dass niemand ernsthaft durch das Unfallgeschehen verletzt wurde. Es wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw Renault blieb unverletzt. Infolge des Unfalles wurden zudem eine Straßenlaterne und ein Verkehrszeichen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle waren zwei Notarztfahrzeuge, sieben Rettungswagen und der Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Kreuzungsbereich war bis 18.45 Uhr gesperrt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell