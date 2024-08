Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der A7 - Fahrbahnsperrung - 5 leicht verletzte Personen

Bad Hersfeld (ots)

Kirchheim. Am Sonntag (18.08.) kam es gegen 20.25 Uhr auf der BAB7, Kreis Hersfeld-Rotenburg, zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld/West und dem Kirchheimer Dreieck zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge mehrere Personen verletzt wurden. Ein 37-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Cochem (Rheinland-Pfalz) kam in einem Gefällestück (Reckeröder Berg), in südlicher Fahrtrichtung, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Im Anschluss prallte das Fahrzeug im nachfolgenden Baustellenbereich auf ein vorausfahrendes Fahrzeug Daimler Benz aus Baden-Baden auf. Hierbei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Des Weiteren wurde bei dem Unfall die Baustellenabsicherung erheblich beschädigt. Die vier Insassen des Pkw Dailmer Benz, zwei Erwachsene (34 und 39 Jahre) und zwei Kinder (4 und 1 Jahr) sowie der Fahrer aus Cochem wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Nachfolgende Fahrzeuge fuhren über Trümmerteile und wurden ebenfalls beschädigt. In Folge des Unfalles musste zunächst die Fahrbahn der BAB 7 in Fahrtrichtung Fulda für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Notarzteinsatzfahrzeug, Rettungswagen und Feuerwehr waren an der Unfallstelle im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell