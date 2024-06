Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Mehrere Mobiltelefone aus Umkleidekabine der Stadthalle gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Mehrere Unbekannte entwendeten am Donnerstag, 20.06.2024, zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr, mehrere Mobiltelefone aus einer Umkleidekabine der Stadthalle in der Scheffelstraße. Die Täter flüchteten mit einem schwarzen Müllbeutel, in welchem sich die Mobiltelefone befanden. Der Fluchtweg ging über die Liebeckstraße in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung konnte das Diebesgut in einem Busch versteckt festgestellt werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

