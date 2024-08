Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rucksack entwendet - Bedrohung - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Gefährdung des Straßenverkehrs - Carportbrand

Fulda (ots)

Rucksack entwendet

Fulda. Eine 73-jährige Frau aus Fulda verstaute am Mittwoch (14.08.), gegen 12.15 Uhr, vor einer Bank am Universitätsplatz / Ecke Rabanusstraße ihren Geldbeutel in ihrem grauen Rucksack der Marke "Deuter". Diesen wiederum befestigte sie auf dem Gepäckträger ihres Fahrrads. Nach derzeitigen Erkenntnissen näherte sich kurz darauf eine unbekannte weibliche Person unbemerkt und entwendete den Rucksack samt Wertgegenständen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bedrohung

Fulda. Am Freitag (16.08.), gegen 18.45 Uhr, kam es auf einem Fahrradweg, der parallel zur B27 verläuft, auf Höhe der Abfahrt Petersberger Straße / Berliner Straße zu einer Bedrohung. Ein 31-Jähriger aus Künzell war dort mit seinem Fahrrad unterwegs und traf nach derzeitigen Erkenntnissen auf zwei Unbekannte, die mit ihren Elektrorollern so auf dem Weg hielten, dass der Künzeller nicht vorbeifahren konnte. Zwischen den drei Personen entwickelte sich in der Folge ein Streitgespräch, in dessen Verlauf einer der Unbekannten ein kleines Taschenmesser aus der Hose geholt und den 31-Jährigen bedroht haben soll. Kurz darauf fuhren alle Personen davon. Die unbekannten Männer können vom Künzeller folgendermaßen beschrieben werden:

Person 1: - Circa 20 Jahre alt - Gelocktes Haar - Dunkler Hautteint

Person 2: - 20 bis 25 Jahre alt - Südländisches Erscheinungsbild - Kurze dunkle Haare

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (18.08.) brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße ein. Die Täter gelangten nach derzeitigen Erkenntnissen über die unverschlossene Hauseingangstür ins Gebäude und hebelten mehrere Wohnungstüren auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. An den Türen entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährdung des Straßenverkehrs

Fulda. In der Nacht zu Samstag (17.08.) fiel einer Streife der Polizeistation Fulda in der Bardostraße Ecke Frankfurter Straße der Fahrer eines Motorrads durch seine aggressive Fahrweise auf. Um ihn zu kontrollieren, forderten die Beamten den Motorradfahrer per Anhaltesignal zum Stoppen auf. Daraufhin ergriff der Motorradfahrer mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit die Flucht und zeigte dabei ein aggressives und rücksichtsloses Fahrverhalten. So fuhr er entgegengesetzt einer Einbahnstraße und überquerte die Kreuzung Martin-Luther-Platz / Frankfurter Straße bei Rotlicht. Fahrzeugführer im Querverkehr mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Bereich der Fulda-Auen geriet das Motorrad außer Sichtweite der Beamten. Im Rahmen der darauf folgenden Ermittlungen, konnte ein 29-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Er muss sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch die Fahrweise der Motorradfahrers niemand verletzt.

In diesem Zusammenhang werden mögliche von der Fahrweise Betroffene sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Carportbrand

Nüsttal. Im Riedweg im Ortsteil Hofaschenbach kam es in der Nacht zu Montag (19.08.), gegen 00.40 Uhr, zum Brand eines Carports.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Aufmerksamer Anwohner auf den Brand aufmerksam und informierte die Feuerwehr. Als diese vor Ort eintraf stand der offen und freistehende Carport bereits komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Flammen zeitnah löschen, bevor sich das Feuer auf weitere Gebäude ausbreiten konnte. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda.

(PB)

