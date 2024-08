Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen für die drei osthessischen Landkreise

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall mit zwei Pkw und hohem Sachschaden

Hünfeld. Am Samstag (17.08.), gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Mann aus Fulda mit seinem SUV die Fuldaer Straße in Fahrtrichtung Hersfelder Straße. In Höhe eines Getränkemarktes kam er aus nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne sowie einen dahinterstehenden Baum. Von dort wurde der SUV in der Folge zurück auf die Fahrbahn geschleudert und stieß dort mit dem Pkw eines 75-Jährigen aus der Gemeinde Nüsttal zusammen. Der 81-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 41.000 Euro.

Die Feuerwehr Hünfeld war zur Abstreuung auslaufender Betriebsstoffe vor Ort und der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Hünfeld sicherte die beschädigte Straßenlaterne.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfall

Wildeck. Am Montag (19.08.), gegen 5.50 Uhr, befuhr ein Golf-Fahrer aus Georgenthal die L 3251 aus Richtung Wildeck-Hönebach kommend in Richtung Ronshausen. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Gerstungen befuhr mit einem Mercedes die L 3251 hinter dem Golf-Fahrer in gleicher Richtung. Im Bereich der Unfallstelle musste der Georgenthaler nach aktuellem Kenntnisstand verzögern, da ein Tier die Fahrbahn kreuzte. Der Mercedes-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Golf auf. Es entstand Gesamtschaden von circa 14.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Rotenburg

VB

Fahrradfahrer gestürzt

Sichenhausen. Am Samstag (17.08.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrerin mit seinem Rennrad der Marke Rose die Landesstraße in Richtung Sichenhausen. Kurz vor dem Ortseingang von Sichenhausen verlor der Radfahrer aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum nach Gießen geflogen. Am Fahrrad entstand Sachschaden in noch unklarer Höhe.

Polizeistation Lauterbach

