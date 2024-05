POL-PDWIL: Unbekannte beschädigen Wahlplakate

Neidenbach (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 22.04.2024, und Montag, 29.04.2024, wurden in der Straße "Im Brühl" an einem Gebäude (ehemalige Schmiede) mehrere Fensterscheiben eingeworfen bzw. eingeschlagen. Die Täter sind bisher nicht bekannt. Bitte teilen sie Hinweise zur Tat der Polizei Bitburg, Tel. 06561-96850 mit. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 ...

