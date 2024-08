Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240806.1 Itzehoe: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Itzehoe (ots)

Weil ein Itzehoer am Montagabend eine Straße trotz des Einfahrtverbots befuhr, geriet er ins Visier einer Streife. Bei seiner Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand.

Gegen 23.00 Uhr waren Beamte in der Poststraße unterwegs. Unerlaubterweise kam ihnen ein Mann in einem Ford entgegen. Aufgrund des falschen Fahrverhaltens entschlossen sich die Polizisten zu einer Verkehrskontrolle. Im Zuge dessen gab der 19-Jährige an, vor etlichen Stunden Cannabis konsumiert zu haben. Ein daraufhin durch ihn freiwillig absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Bei einem Erstverstoß erwartet den Autofahrer nun unter anderem ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Merle Neufeld

