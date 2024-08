Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240805.3 Heide: Feuer in der Innenstadt

Heide (ots)

In der Nacht zum Samstag ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Heider Innenstadt zu einem Feuer in einer Wohnung gekommen. Die Flammen breiteten sich auf das gesamte Gebäude aus, das final nicht mehr zu retten war.

Kurz vor 05.00 Uhr kam es in einer Wohnung im Schumacherort zu einem Brandausbruch. Zwei Hausbewohner retteten sich eigenständig ins Freie, zwei weitere verließen das Objekt mit Hilfe der eingesetzten Feuerwehr. Ein Mann unterzog sich kurzfristig der medizinischen Versorgung, eine Frau erlitt einige leichtere Verletzungen.

Der Brandschaden an dem Gebäude war so groß, dass eine Abrissfirma das Haus am Samstag gegen 17.00 Uhr einzureißen begann. Die Schadenshöhe dürfte im sechsstelligen Bereich liegen, die Ermittlungen zur Brandursache hat die Heider Kripo übernommen.

Merle Neufeld

