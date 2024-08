Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: Wacken: 240804.1 Berichtszeitraum Samstag (03.08.) auf Sonntag (04.08.) sowie ein erstes Fazit

Wacken (ots)

Am späten Samstagnachmittag (03.08.) begann der Abreiseverkehr. Das Verkehrslenkungskonzept sieht für diesen Bereich bestimmte Routen vor. Diese sollen konsequent genutzt werden und für einen möglichst optimalen Verkehrsfluss werden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte regulierend und lenkend eingreifen.

So können wir mitteilen, dass gegen 06:00 (04.08.) die Hälfte der Festivalbesucher abgereist sind. An Knotenpunkten waren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eingesetzt. Einige Ampeln wurden bewusst ausgeschaltet, um die Verkehrsströme besser fließen zu lassen. Dies wird, soweit erkennbar und erforderlich, auch am Sonntag fortgesetzt. Dazu ergänzend werden Fahrten unter Einfluss von (Rest-)Alkohol und/oder Betäubungsmitteln nicht toleriert.

Gegen 23:40 Uhr (03.08.) fuhr ein unbekannter Pkw-Fahrender einem Traffic-Mitarbeiter über den Fuß und entfernte sich. Hinweise auf den Pkw gab es nicht. Der verletzte Mann wurde zur Behandlung zu den Sanitätszelten gebracht und behandelt. Er ist leichtverletzt. Seitens der Polizei wird hinsichtlich einer fahrlässigen Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Der gesuchte 54-jährige Festivalbesucher ist unserem Aufruf gefolgt und hat sich im Laufe des gestrigen Samstages (03.08.) im Polizeicamp gemeldet. Er war zum ersten Mal auf dem W:O:A und hat auf dem Weg zum Campground die Orientierung verloren.

Auch eine junge 21-jährige Frau wurde heute Morgen (04.08.) gegen 06:30 Uhr als vermisst gemeldet. Bereits nach einer halben Stunde war sie wieder bei ihrer Schwester und die Suche konnte eingestellt.

Erste Bilanz:

Die beiden vorrangigen polizeilichen Einsatzziele wurden erreicht. Zum einen haben wir dafür gesorgt, dass alle Besucherinnen und Besucher sicher und komfortabel zum Festival gelangen konnten.

Dank der guten Zusammenarbeit zwischen Polizei und Veranstalter konnte diese polizeiliche Forderung erfolgreich umgesetzt werden. In diesem Jahr kamen alle ohne Stau zum Festivalgelände. Das Feedback war durchweg positiv.

Zweitens haben wir das so genannte Polizeicamp räumlich und auch optisch besser positioniert. Die Wache wurde von vielen Hilfesuchenden, Anzeigenden und Geschädigten schnell gefunden und auch gerne aufgesucht.

Auch die Zahl der Ermittlungsverfahren wird sich voraussichtlich auf dem Niveau der beiden Vorjahre bewegen. Insgesamt werden es knapp unter 100 Taten sein.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe ist am heutigen Sonntag (04.08.) bis zur Mittagszeit in Wacken unter der Rufnummer +49 (0)4827 998513 erreichbar; ab Montag (05.08.) wieder unter der bekannten Büroerreichbarkeit in der Polizeidirektion Itzehoe.

