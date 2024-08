Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240802.3 Nordhastedt: Einbruch in Tierarztpraxis

Nordhastedt (ots)

Bei einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in Nordhastedt haben Unbekannte eine geringe Summe Bargeld erbeutet. Sie flüchteten in einem dunklen Fahrzeug, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 03.45 Uhr meldeten Zeugen einen gegenwärtigen Einbruch in eine Tierarztpraxis in der Hauptstraße. Bei Eintreffen der Polizei hatten die Einbrecher den Ort bereits mit einem dunklen Auto in Richtung der Landesstraße 316 verlassen. Zuvor waren die Eindringlinge über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Gebäude eingestiegen. Sie entwendeten rund 140 Euro Bargeld und verließen das Objekt wieder.

Eine Täterbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell