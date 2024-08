POL-IZ: 240802.1 Wacken: Es geht weiterhin überaus friedlich zu!

Kollmar (ots) - Aktuell noch dauern die Löscharbeiten an einem Getreidespeicher in Kollmar an. Das Gebäude geriet in den frühen Morgenstunden in Brand, der Bereich rund um den Brandort ist nicht befahrbar. Gegen 05.45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Straße Langenbrook aus, weil dort ein Silo in einem Gebäudekomplex einer Getreidemühle in Flammen geraten war. Mehreren Freiwilligen Feuerwehren gelang es, das ...

