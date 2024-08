Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240801.2 Kollmar: Brand eines Silospeichers

Kollmar (ots)

Aktuell noch dauern die Löscharbeiten an einem Getreidespeicher in Kollmar an. Das Gebäude geriet in den frühen Morgenstunden in Brand, der Bereich rund um den Brandort ist nicht befahrbar.

Gegen 05.45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Straße Langenbrook aus, weil dort ein Silo in einem Gebäudekomplex einer Getreidemühle in Flammen geraten war. Mehreren Freiwilligen Feuerwehren gelang es, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen, so dass das Objekt nicht vollständig niederbrannte. Am Dach des Silos sowie an technischen Einrichtungen und der in dem Gebäude gelagerten Waren entstanden erhebliche Schäden, die im mittleren sechsstelligen Bereich liegen dürften. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, Hinweise auf Brandstiftung liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Kripo übernommen.

Die Löscharbeiten vor Ort dauern an. Damit einhergehend besteht noch immer eine Sperrung der Straße Langenbrook.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell