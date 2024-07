POL-IZ: 240731.3 Barlt: Trunkenheitsfahrt endet im Graben

Brunsbüttel (ots) - Am Montagmittag ist es in Brunsbüttel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können. In der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr stand der Hyundai des Anzeigenden in der Koogstraße auf dem Parkplatz des Rathauses. Im Anschluss parkte der Geschädigte seinen Wagen noch bei Edeka in der Koogstraße, bei Aldi in der ...

