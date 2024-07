Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240731.1 Wacken: Das Gros der Besucher ist da!

Rund 65.000 Besucher haben sich mittlerweile in Wacken eingefunden. Auch die Anreise am Dienstag gestaltete sich weitestgehend stressfrei. Lediglich ein tragischer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der A23 am gestrigen Vormittag sorgte aufgrund einer Vollsperrung bis 11.30 Uhr für einige Verkehrsbehinderungen.

Nach dem Brand mehrerer Zelte und zweier Fahrzeuge auf dem Campinggelände in der Nacht zu gestern dauern die Ermittlungen der Polizei an. Wie sich mittlerweile herausstellte, war eine 23-jährige Polizeiobermeisterin der 1. Einsatzhundertschaft aus Eutin im Nachtdienst eine der ersten Einsatzkräfte an der Brandstelle. Ihrem beherzten und schnellen Eingreifen ist es zu verdanken, dass drei Zeltbewohner wach wurden und mit ihrer Hilfe aus dem Gefahrenbereich gelangten. Dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden.

Für zwei Festivalbesucher begann die Veranstaltung mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen. Einer von ihnen war gegen 15.00 Uhr auf der Hochdonner Straße in Gribbohm in einem Polo unterwegs. Ihn kontrollierte eine Streife und im Gespräch räumte der Dortmunder ein, Tage zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Einen Drogenvortest konnte der Betroffene nicht absolvieren, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Ein zweiter Verkehrsteilnehmer befuhr rund eine Stunde später den Bollweg in Vaale. Ein Drogenvortest bei ihm verlief positiv auf Cannabis, so dass auch der 47-Jährige aus Nordfriesland sich einer Blutprobenentnahme stellen musste.

Noch vor Festivalbeginn endete für einen 32-Jährigen am gestrigen Abend die Veranstaltung. Er war stark alkoholisiert und suchte gegen 23.20 Uhr Streit mit ihm nicht bekannten Festivalbesuchern. Zuletzt machte er sich an fremdem Eigentum in einem Zelt zu schaffen und beleidigte eine 27-Jährige. Im Zuge der Schlichtung durch den hinzugerufenen Sicherheitsdienst kam es zu einer Körperverletzung gegenüber einem 30-jährigen Mitarbeiter der Security. Letztlich kam der Beschuldigte mit 1,85 Promille in das Itzehoer Polizeigewahrsam. Sein Festival-Bändchen musste er abgeben, so dass ihm eine Rückkehr als Festival-Besucher nach Wacken nicht mehr möglich ist.

Im Wackinger Village kam es gegen 01.30 Uhr zu einer weiteren Körperverletzung. Ein 34-jähriger aus Norderstedt zog gänzlich unvermittelt einen 41-jährigen Hamburger von hinten von einer Bierbank und schlug diesem mehrfach in das Gesicht. Der Geschädigte erlitt hierbei einige Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Täter und Opfer kannten sich nicht.

