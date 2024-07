Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240730.3 Lehe: Frau fährt betrunken gegen Gartenmauer

Lehe (ots)

Am Montagabend ist eine Bremerin in Lehe in die Mauer eines Privatgrundstücks gefahren. Wie sich später herausstellte, war die Dame nicht unerheblich alkoholisiert.

Gegen 22.25 Uhr rangierte eine 66-Jährige mit ihrem Polo in der Rosenstraße. Dabei geriet sie im Rückwärtsfahren gegen eine Gartenmauer und beschädigte diese. Zunächst stieg die Unfallverursacherin aus und begutachtete den Schaden, begab sich allerdings dann wieder in ihren Wagen. An der Weiterfahrt hinderte sie ein Zeuge, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war. Dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, war nicht auszuschließen. Einen Atemalkoholtest konnte sie allerdings mangels Puste nicht leisten. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Die ergab nach Auswertung im Labor eines Krankenhauses 2,5 Promille. Zur Überprüfung des gesundheitlichen Zustands der Beschuldigten verblieb diese erst einmal im Klinikum.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten der 66-Jährigen das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge bis auf Weiteres.

Der Schaden an dem Unfallwagen und an der Mauer dürften bei je rund tausend Euro liegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell