Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240730.2 Brunsbüttel: Autofahrt endet an Hauswand

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu heute ist der Fahrer eines Transporters in Brunsbüttel in betrunkenem Zustand in eine Hauswand gefahren. Der Mann erlitt keine Verletzungen, an dem Gebäude entstand ein erheblicher Sachschaden.

Vermutlich war der 21-Jährige auf der Scholerstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und fuhr frontal und scheinbar ungebremst in das Haus der Kautzstraße 22. An dem Vito entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, der Gebäudeschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 1,98 Promille. Er musste sich im Krankenhaus, in das er zunächst vorsorglich kam, einer Blutprobenentnahme unterziehen. Den Führerschein des Verunglückten stellten die Einsatzkräfte sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Die genaue Rekonstruktion des Unfallhergangs war bisher, auch aufgrund sprachlicher Barrieren, nicht möglich. Die Ermittlungen dauern an.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell