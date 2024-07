POL-IZ: 240726.1 Wacken: Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe beim WOA 2024

Delve (ots) - In der Nacht zum Donnerstag ist es in Delve zu einem Einbruch in einen Laden gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften zwei Täter die Tat verübt haben, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 03.30 Uhr drangen Einbrecher vermutlich über eine Tür in das Geschäft in der Straße Zum Sportplatz ein. Sie entwendeten aus dem Inneren unter anderem Nahrungsmittel, Zigaretten und Bargeld, das genaue ...

mehr