POL-IZ: 240726.1 Delve: Einbruch in Dorfladen - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots) - Mitte des Monats haben sich Unbekannte in einem Itzehoer Gartengelände über die Jahresernte einiger Kleingärtner hergemacht. Sehr zum Ärger der Geschädigten stahlen sie eine Vielzahl von Pflanzen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Zeit vom 11. bis zum 13.Juli 2024 begaben sich die Diebe durch den Außenzaun in die Kleingartenanlage "Suder Höhe" zwischen der Suder Allee und der Straße Am ...

