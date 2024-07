Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240725.1 Itzehoe: Dreiste Dieb stehlen Ernteerträge

Itzehoe (ots)

Mitte des Monats haben sich Unbekannte in einem Itzehoer Gartengelände über die Jahresernte einiger Kleingärtner hergemacht. Sehr zum Ärger der Geschädigten stahlen sie eine Vielzahl von Pflanzen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit vom 11. bis zum 13.Juli 2024 begaben sich die Diebe durch den Außenzaun in die Kleingartenanlage "Suder Höhe" zwischen der Suder Allee und der Straße Am Lehmwohld gegenüber dem Sportzentrum am Lehmwohld. Sie brachen die Zugangspforten der einzelnen Parzellen auf und ernteten diverse Felder ab. Allein ein Geschädigter hat den Verlust von 80 Kartoffelpflanzen, 120 Zwiebelpflanzen und unzähligen Wurzelpflanzen zu beklagen. Das Diebesgut allein in diesem Fall dürfte ein Gewicht von rund 70 Kilogramm gehabt haben.

Laut dem zuständigen Ermittler ist der Ärger der Geschädigten sehr groß, da diese neben dem Verlust der Naturalien den Verlust von monatelanger Arbeitszeit zu beklagen hätten

Da das Abernten und der Abtransport des Diebesgutes sicherlich einige Zeit in Anspruch genommen haben, gibt es möglicherweise Zeugen, die im Bereich des Tatortes auffällige Machenschaften beobachtet haben. Sie sollten sich bei der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

