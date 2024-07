Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240724.4 Dägeling: Blutprobe nach Unfall

Dägeling (ots)

In der Nacht zu heute ist der Fahrer eines Mercedes´ in Dägeling mit einem Findling kollidiert. Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, was der Verunglückte leicht alkoholisiert und musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Ein Mann befuhr mit seinem hochmotorisierten Wagen die Straße Kaddenbusch in Fahrtrichtung Itzehoer Straße, als er alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen großen Findling auf einer Grünfläche stieß. Durch den Aufprall schleuderte der Stein etwa zehn Meter auf die Fahrbahn und blieb hier liegen. Das Auto kam auf einer Grundstückauffahrt entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung zum Stehen. Der Insasse erlitt leichte Verletzungen, an seinem Mercedes entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem aus dem Kreis Steinburg Stammenden ergab einen Wert von 0,39 Promille. Der Verkehrsteilnehmer musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke ein.

Merle Neufeld

