POL-HH: 240517-2. Zwei Haftbefehle nach Bandendiebstahl vollstreckt

Zeit: seit November 2023

Ort: Hamburg, Region Wandsbek

Das Landeskriminalamt für spezielle Einbruchskriminalität (LKA 19/Castle) hat zwei Chilenen im Alter von 46 und 57 Jahren als Tatverdächtige identifiziert und Haftbefehle gegen die beiden Männer vollstreckt. Den Männern wird vorgeworfen, mittels Trickdiebstahl Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet zu haben.

Nach bisherigen Ermittlungen des LKA 19 steht eine mehrköpfige Tätergruppierung im Verdacht, im Umfeld von Banken gezielt Personen, die größere Bargeldsummen abgehoben hatten, observiert zu haben, um diese anschließend durch eine List abzulenken und zu bestehlen.

Dazu hatten sich die Tatverdächtigen regelhaft Mietfahrzeuge besorgt und waren damit im Bundesgebiet unterwegs. In Hamburg kam es in der Region Wandsbek zu zwei Taten im Dezember des letzten Jahres und im Februar dieses Jahres, bei denen die Tatverdächtigen in einem Fall einen Geschädigten bei Verlassen der Bank Flüssigkeit auf dessen Kleidung schütteten und so die Ablenkung für den Diebstahl einiger tausend Euro nutzten. In einem weiteren Fall wurde der Reifen am Fahrzeug eines Bankkunden so manipuliert, dass der Geschädigte von einer Panne ausging, ebenfalls unaufmerksam war und ihm gleichfalls ein zuvor abgehobener vierstelliger Geldbetrag entwendet wurde.

Die Ermittlungen des LKA 19 ergaben, dass auch in anderen Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bremen, Schleswig-Holstein) ähnliche Taten begangen wurden. Es werden derzeit mögliche Zusammenhänge geprüft.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse für die zwei Hamburger Fälle regten die Ermittler bei der Staatsanwaltschaft Hamburg die Beantragung von Haftbefehlen und Durchsuchungsbeschlüssen an. Gestern konnten zwei Haftbefehle gegen die 46 und 57 Jahre alten Männer und sechs Durchsuchungsbeschlüsse für verschiedene Objekte im Hamburger Stadtgebiet mit Hilfe der Spezialeinsatzkräfte des LKA, des LKA der Region Wandsbek und der Bereitschaftspolizei vollstreckt werden. Dabei stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher. Die Auswertung sowie die Ermittlungen dauern an.

