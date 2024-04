Feuerwehr Dortmund

FW-DO: FW-DO: Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Renninghausen

Dortmund (ots)

Gegen 19:00 Uhr am 13.04.2024 wurde die Feuerwehr in die Reichenberger Straße gerufen. Grund für die Alarmierung der Feuerwehr war ein ausgelöster Heimrauchmelder. Vor Ort war neben einem ausgelösten Heimrauchmelder auch Brandgeruch wahrnehmbar. Der Bewohner der Wohnung wurde noch vermisst. Die Feuerwehr ging mit zwei Trupps unter Atemschutz und einem C-Rohr vor und verschaffte sich Zugang zur betroffenen Wohnung. Parallel dazu wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Die Wohnung war durch angebranntes Essen verraucht. Der betroffene Bewohner konnte durch die Feuerwehr schnell gerettet werden und wurde durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren circa 20 Einsatzkräfte ca. zwei Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell