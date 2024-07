Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240729.1 Wacken: Deutliche Entspannung dank neuem Verkehrskonzept

Wacken (ots)

Die am gestrigen Tag gestartete Anreise zum 33. Wacken Open Air ist aus Sicht der Polizei deutlich stressfreier als im Vorjahr verlaufen. Verantwortlich hierfür sind nach erster Einschätzung ein neues Verkehrskonzept sowie der Sonntag als zusätzlicher Anreisetag.

Bis jetzt haben rund 15.000 Festivalbesucher den Veranstaltungsort erreicht. Es kam zu keinen nennenswerten Verzögerungen auf den unterschiedlichen Verkehrsrouten. Zwar sind heute und morgen die Hauptanreisetage, aber auch hier ist zu erwarten, dass ein Verkehrschaos ausbleibt.

Über die Verkehrstätigkeiten hinaus war die Lage für die Polizei ruhig. Ein Hausverbot erging am Anreisetag noch vor Start der Veranstaltung an einen 40 Jahre alten Mann aus Österreich. Er hatte in stark alkoholisiertem Zustand am Vormittag auf einer Campingfläche das Smartphone einer Frau aus Heide entwendet und sie unsittlich berührt. Zunächst flüchtete der Beschuldigte, gegen 16.00 Uhr griffen Einsatzkräfte ihn jedoch dank der Beschreibung durch die Geschädigte auf. Er musste schlussendlich nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen das Festivalgelände verlassen.

Gegen 22.30 Uhr zog eine Streife in der Bokelrehmer Straße einen 36-jährigen Tschechen aus dem Verkehr, weil er unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer eines Fiats saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen und eine Sicherheitsleistung in Höhe von tausend Euro leisten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell