Nienburg (ots) - (Oth) Am 13.03.2024 befuhr ein 81-jähriger Steyerberger mit seinem VW Multivan die Steyerberger Straße. Gegen 21:30 Uhr kam ihn ein bislang unbekanntes Fahrzeug frontal entgegen. Der 81-Jährige musste auf den Gehweg ausweichen und konnte den Unfall so verhindern. Durch das Ausweichmanöver entstand an dem VW Sachschaden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Stolzenau unter ...

