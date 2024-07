Feuerwehr Gäufelden

FW Gäufelden: Feuerwehr verhindert Flammenüberschlag auf landwirtschaftliches Anwesen

Gäufelden Tailfingen (ots)

Die Feuerwehr Gäufelden wurde Montagnacht den 15.07.2024 gegen 22:30Uhr zu einem brennenden Traktor alarmiert. Laut Meldebild soll ein Traktor in einer Scheune in Vollbrand stehen. Die Lage beim Eintreffen bestätigte sich großteils. Der Traktor stand bereits in Vollbrand und die Flammen hatten bereits das Scheunendach erreicht. In der Scheune befanden sich weitere Gerätschaften und Stroh. Sofort begonnen zwei Trupps unter Atemschutz mit der Brandbekämpfung und der Riegelstellung zum direkt angrenzenden landwirtschaftlichen Gebäude, dadurch konnte der Flammenüberschlag auf die Scheune verhindert werden. Nach Eintreffen des zweiten Löschfahrzeuges wurde ein weiterer Trupp zur Brandbekämpfung eingesetzt. Aufgrund der vorgefunden Lage entschied sich der Einsatzleiter umgehend dafür, weitere Löschfahrzeuge und Atemschutzgerätetrger nachzufordern. Da sich mehrere Personen in unmittelbarer Nähe des Brandobjekts befanden, wurden diese parallel vom Rettungsdienst gesichtet. Durch die abgelegene Lage des Brandobjekts, wurde durch ein Fahrzeug eine Wasserentnahmestelle in einer Seitenstraße nahe am Ortsrand von Tailfingen eingerichtet und somit ein Pendelverkehr für die nachrückenden Löschfahrzeuge ermöglicht. Zur Kontrolle des Daches, der PV Anlage sowie des Traktors von oben wurde die Drehleiter aus Herrenberg eingesetzt. Alle eingesetzten Atemschutzgeräteträger durchliefen nach dem Einsatz unser Hygienekonzept, um die von Schadstoffen kontaminierten Einsatzklamotten abzulegen und sich umzuziehen, um ein verschleppen schädlicher Stoffe zu vermeiden.

Weitere Kräfte: Feuerwehr Herrenberg Abteilung Herrenberg (Drehleiter, Tanklöschfahrzeug und Kommandowagen), Feuerwehr Herrenberg Abteilung Gültstein (Kat-LF), Rettungsdienst, DRK OV Mötzingen oberes Gäu e.V., Polizei

