Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240731.2 Brunsbüttel: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Brunsbüttel (ots)

Am Montagmittag ist es in Brunsbüttel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können.

In der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr stand der Hyundai des Anzeigenden in der Koogstraße auf dem Parkplatz des Rathauses. Im Anschluss parkte der Geschädigte seinen Wagen noch bei Edeka in der Koogstraße, bei Aldi in der Max-Planck-Straße sowie bei Lidl in der Heisenbergstraße. Bei Beginn der Einkaufstour war das Auto noch unversehrt, am Ende stellte der Eigentümer Schäden im Frontbereich fest. die Schadenshöhe dürfte bei tausend Euro liegen.

Wo genau sich die Unfallflucht ereignete, ist unklar. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell