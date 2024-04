Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Für die nächsten 200 Tage hinter Gittern!

Breitenau (ots)

Am 24. April 2024 wurden in den Morgenstunden ein Kosovare und ein rumänischer Staatsangehöriger in der Kontrollstelle auf der BAB17/ Grenzübergang Breitenau vorstellig. Eine Fahndungsüberprüfung bei beiden Personen ergab jeweils ein Haftbefehl. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat den Kosovaren im Jahr 2017 wegen Diebstahl zur Festnahme ausgeschrieben. Er hat noch eine Restfreiheitsstrafe von 216 Tagen aus einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten zu verbüßen. Des Weiteren besteht gegen die Person ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland mit einer Befristung bis Oktober 2025. Eine Geldstrafe in Höhe von knapp 4.000 Euro oder 225 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe stand im Fahndungsbestand bei der Person aus Rumänien. Die Staatsanwaltschaft Passau sucht ihn seit dem Februar 2024 wegen Gefährlicher Körperverletzung. Beide Personen verbringen die nächste Zeit in der Justizvollzugsanstalt.

