POL-IZ: 240802.4 Heide: Einbruch in Container

Nordhastedt (ots) - Bei einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in Nordhastedt haben Unbekannte eine geringe Summe Bargeld erbeutet. Sie flüchteten in einem dunklen Fahrzeug, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 03.45 Uhr meldeten Zeugen einen gegenwärtigen Einbruch in eine Tierarztpraxis in der Hauptstraße. Bei Eintreffen der Polizei hatten die Einbrecher den Ort bereits mit einem dunklen Auto in Richtung der ...

