Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: Einladung zum Jahrespressegespräch

Der Zoll in Hamburg stellt seine Jahresbilanz für das Jahr 2023 vor

Hamburg (ots)

Die Zollbehörden in Hamburg werden am 15. Mai 2024 über die Herausforderungen und Erfolge des vergangenen Jahres berichten und laden dazu herzlich in die Räume des Hauptzollamtes Hamburg am Ausschläger Elbdeich 2 ein. Die Veranstaltung soll um 10.30 Uhr beginnen. Auf dem Podium werden Frau Francesca Ramus, Leiterin des Hauptzollamtes Itzehoe und zuständig für den Hamburger Flughafen, Herr Michael Schrader, Leiter des Hauptzollamtes Hamburg, und Herr Nils Gärtner, Leiter des Zollfahndungsamtes Hamburg, Sie über Zahlen und Ereignisse des Jahres 2023 informieren und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Wir bitten Sie höflichst, sich zu der Veranstaltung über die E-Mail-Adresse presse.hza-hamburg@zoll.bund.de anzumelden. Veranstaltungsort: Hauptzollamt Hamburg Ausschläger Elbdeich 2 20539 Hamburg Datum: 15. Mai 2024 Beginn: 10:30 Uhr Bitte parken Sie Fahrzeuge in anliegenden Straßen, zum Beispiel Billwerder Neuer Deich an der rückwärtigen Seite der Liegenschaft, weil die Parkplätze auf dem Hof ausnahmslos vermietet sind.

