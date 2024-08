POL-IZ: 240805.2 Strübbel: Hoher Sachschaden nach Feuer

Nordhastedt (ots) - Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Nordhastedt am heutigen Morgen sind die Löscharbeiten der Feuerwehr beendet. Die Brandursache bleibt zu klären, die Ermittlungen hat die Heider Kripo übernommen. Kurz vor 07.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Heider Straße aus, weil dort ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen war. Bei ...

