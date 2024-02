Polizei Dortmund

POL-DO: 80-Jähriger mit Messer angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0183

Ein 80-jähriger Dortmunder ist am Sonntagmorgen (18. Februar) in Dortmund-Hombruch von einem unbekannten Mann mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Seinen ersten Angaben zufolge war der 80-Jährige gegen 8.20 Uhr auf dem Gehweg der Egerstraße in Richtung Süden unterwegs. Dort kam ihm ein unbekannter Mann entgegen und griff ihn etwa in Höhe der Hausnummer 50 unvermittelt mit einem Messer an. Er verletzte den Dortmunder leicht und flüchtete anschließend in Richtung Harkortstraße.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Mann geben können. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 170 bis 180 cm groß, schlanke bis normale Figur, bekleidet mit einem grauen Trainingsanzug, grauer Kappe und Handschuhen.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell