Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehre Kellereinbrüche im Bereich Greiz

Greiz (ots)

Greiz. In den vergangenen Tagen, von dem 19.09 bis zum 21.09.2024 kam es in Greiz, zum einen in der Waldhausstraße und zum anderen in dem Elstersteig zu zwei Einbrüchen in Kellerräume von Mehrfamilienhäusern. Hierbei brachen die unbekannten Täter jeweils das Vorhängeschloss des Kellerabteils auf oder hoben die Tür aus den Türangeln, betraten diesen und entwendeten in der Folge das jeweilige Beutegut. Das doch eher ungewöhnliche Beutegut belief sich jeweils auf mehrere gefüllte Bierflaschen. Weiterhin wurden aus einem der Keller weitere Lebensmittel und ein Wohnungsschlüssel zu den Wohnräumlichkeiten des Geschädigten entwendet. Gegen den oder die unbekannten Täter wurde nun ein Strafverfahren wegen des begangenen Besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.: 03661/6210 und der Bezugsnummer 0245644/2024 beziehungsweise 0246400/2024 entgegengenommen werden. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell